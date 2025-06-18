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Ведущая Маша Ефросинина после массированной атаки на Киев в соцсети обратилась к россиянам. Она отметила, что им лучше не попадаться на глаза украинцам

Об этом сообщает Люкс ФМ, передает RegioNews.

Ведущая Маша Ефросинина эмоционально отреагировала на массированную атаку на столицу. Ведущая опубликовала фотографии и видео с последствиями российских ударов. Также она показала реакцию своего маленького сына на взрывы. В подписи она обратилась к россиянам.

"Вот так выглядит сегодняшнее утро в Киеве, столице Украины. Новый день начался с разрушенных жизней, страха и отчаяния. Одна из российских ракет снесла половину жилого дома. Повреждены сотни зданий. Россия коварно наносит смертельные удары ночью", - написала Ефросинина.

Она также добавила, что россиянам лучше не попадаться украинцам на глаза и прятаться по углам, потому что они навсегда прокляты из-за своих преступлений.

Напомним, в ночь на 17 июня россияне нанесли массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек, 117 жителей получили ранения. При этом спасательные работы продолжаются, а значит, эти цифры могут измениться.

Вечером 17 июня спасатели извлекли из-под завалов тело молодого парня. Его родители почти весь день ждали, надеясь, что он выжил.