11:57  12 червня
Це фейк: поліція спростувала нові штрафи за ПДР з 1 липня
10:09  12 червня
Податківець із Хмельниччини сяде за ґрати через ДТП, у якій постраждало три жінки
08:23  12 червня
На Львівщині 20-річний син жорстоко побив батька: чоловік у реанімації
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 03:25

"Я не хочу, щоб мова ставала ще одним інструментом ворожнечі": акторка Олена Кравець розповіла, що вона думає про українізацію

13 червня 2025, 03:25
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Акторка Олена Кравець наголосила, що для неї людину визначають вчинки, а не мова. При цьому вона вважає, що перехід на українську в суспільстві важливий

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк, передає RegioNews.

В інтерв'ю Олена Кравець зазначила, що все життя вона жила в російськомовному середовищі. При цьому багато її родичів досі говорять саме російською, але це не впливає на ставлення акторки до них. На думку кравець, українізація повинна бути поступовою і без жорсткого примусу.

"Чи розумію я важливість цього переходу? Так. Хочу я щоб мова йшла про змушення чи примус? Ні. Бо люди ніколи не змінюються, коли їх примушують змінюватися. Кожна людина змінюється, коли вона відчуває готовність до цього і хоче цих змін. Ось це лежить в основі. Тому мені здається, що всім нам зараз потрібно дати час – комусь більше, комусь менше – але я не хочу, щоб мова ставала ще одним інструментом ворожнечі й ще однією зброєю всередині країни", - сказала акторка.

Вона також додала, що для неї людину визначає те, що вона робить, а не те, якою мовою вона говорить.

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець коментувала ситуацію, коли в Києві на вулиці підлітки гучно слухали російську музику. На її думку, люди мають право слухати що завгодно наодинці, проте є війна та публічний простір. Російську музику на публіці артистка назвала браком людяності та емпатії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
мова шоу-бизнес
Співак Melovin пережив операцю: артист розповів, як це було
13 червня 2025, 02:55
Музиканта з гурту Дзідзьо отруїли перед концертом: його дружина розповіла, в якому стані він зараз
12 червня 2025, 03:35
Соліст "ТіК" Віктор Бронюк пояснив, чому звільнився з військової служби
06 червня 2025, 02:55
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Співак Melovin пережив операцю: артист розповів, як це було
13 червня 2025, 02:55
У Чернівцях горів навчальний заклад: постраждали підлітки
13 червня 2025, 02:05
Більше половини ветеранів не можуть влаштуватися на роботу без проблем - опитування
13 червня 2025, 01:35
Удар по Харкову 7 червня: з-під завалів підприємства деблокували останню жертву
13 червня 2025, 00:15
На Харківщині подружжю оголосили про підозру через побиття поліцейського: що їм загрожує
12 червня 2025, 23:55
Росіяни понад 30 разів атакували Дніпропетровщину з дронів та артилерії
12 червня 2025, 23:45
У Києві обмежать дорожній рух аж до осені: на яких ділянках
12 червня 2025, 23:30
Німеччина та Україна домовились про ППО IRIS-T впродовж найближчих трьох років - Зеленський
12 червня 2025, 22:53
В Одесі з палаючого будинку врятували жінку
12 червня 2025, 22:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »