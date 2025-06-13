Фото: YouTube

Акторка Олена Кравець наголосила, що для неї людину визначають вчинки, а не мова. При цьому вона вважає, що перехід на українську в суспільстві важливий

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк, передає RegioNews.

В інтерв'ю Олена Кравець зазначила, що все життя вона жила в російськомовному середовищі. При цьому багато її родичів досі говорять саме російською, але це не впливає на ставлення акторки до них. На думку кравець, українізація повинна бути поступовою і без жорсткого примусу.

"Чи розумію я важливість цього переходу? Так. Хочу я щоб мова йшла про змушення чи примус? Ні. Бо люди ніколи не змінюються, коли їх примушують змінюватися. Кожна людина змінюється, коли вона відчуває готовність до цього і хоче цих змін. Ось це лежить в основі. Тому мені здається, що всім нам зараз потрібно дати час – комусь більше, комусь менше – але я не хочу, щоб мова ставала ще одним інструментом ворожнечі й ще однією зброєю всередині країни", - сказала акторка.

Вона також додала, що для неї людину визначає те, що вона робить, а не те, якою мовою вона говорить.

Нагадаємо, що раніше Олена Кравець коментувала ситуацію, коли в Києві на вулиці підлітки гучно слухали російську музику. На її думку, люди мають право слухати що завгодно наодинці, проте є війна та публічний простір. Російську музику на публіці артистка назвала браком людяності та емпатії.