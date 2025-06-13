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Актриса Елена Кравец подчеркнула, что для нее человека определяют поступки, а не речь. При этом она считает, что переход на украинский в обществе важен.

Об этом артистка рассказала в интервью Эмме Антонюк, передает RegioNews.

В интервью Елена Кравец отметила, что всю жизнь она жила в русскоязычной среде. При этом многие ее родственники до сих пор говорят именно на русском, но это не влияет на отношение актрисы к ним. По мнению портной, украинизация должна быть постепенной и без жесткого принуждения.

"Понимаю ли я важность этого перехода? Да. Хочу я чтобы речь шла о принуждении или принуждении? Нет. Потому что люди никогда не меняются, когда их заставляют меняться. Каждый человек меняется, когда он чувствует готовность к этому и желает этих изменений. Вот это лежит в основе. Поэтому мне кажется, что всем нам сейчас нужно дать время – кому-то больше, кому-то меньше – но я не хочу, чтобы язык становился еще одним инструментом вражды и еще одним оружием внутри страны", - сказала актриса.

Она также добавила, что для него человека определяет то, что он делает, а не то, на каком языке он говорит.

Ранее Елена Кравец комментировала ситуацию, когда в Киеве на улице подростки громко слушали российскую музыку. По ее мнению, люди имеют право слушать что угодно наедине, однако есть война и публичное пространство. Российскую музыку на публике артистка назвала нехваткой человечности и эмпатии.