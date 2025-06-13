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13 червня 2025, 02:55

Співак Melovin пережив операцю: артист розповів, як це було

13 червня 2025, 02:55
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Фото: YouTube
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Співак Melovin розповів, що він наважився на операцію. За його словами, це було одне з найкращих рішень в його житті

Про це артист розповів у своєму Instagram, передає RegioNews.

Melovin розповів, що наважився зробити лазерну корекцію зору. За його словами, він відкладав це роками. Тепер артист називає це найкращим рішенням у його житті.

За словами співака, ця операція тривала 15 хвилин і була абсолютно безболісною. Уже на третій день Melovin мав чіткий зір. Артист зізнався, що раніше його ліве око бачило на 25%, а праве – на 40%. За його словами, він інколи міг не вітатися з деякими людьми: хтось міг думати, що він не дуже ввічливий, а насправді він просто погано бачив.

"Тепер я маю стовідсотковий зір й повернувся до звичного ритму. Підходить для тих, хто багато рухається або працює в активному режимі – тепер не залежу від окулярів або лінз взагалі", - розповів артист.

Слід зазначити, що Melovin завжди дуже щирий зі своїми прихильниками навіть на тему здоров'я. Так, кілька років тому він зізнався, що має діабет. За його словами він дізнався про це випадково. Артист розповів, що хвороба є спадковою, тобто передалась йому генетично.

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