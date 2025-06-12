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Дружина музиканта Олега (Лесика) Турка розповіла, як зараз здоров'я її чоловіка. Вона також припустила, хто міг отруїти артиста

Про це дружина артиста розповіла в інтерв'ю "Факти ICTV", передає RegioNews.

За словами Ірини Турко, в організмі її чоловіка медики виявили токсичні речовини. Саме це призвело до зупинки серця в чоловіка. Дружина музиканта написала заяву до поліції про підозру замаху на життя її чоловіка. Проте правоохоронці сказали, що доказової бази недостатньо, і тому розслідування не проводиться.

Згодом Ірина подавала позов на бездіяльність поліції, але суддя теж відмовив, і справу закрили. Дружина артиста вважає, що за його отруєнням стоїть людина, яка має особисту неприязнь до нього.

"У мене є лише одна думка, що це особистісне щось. Не за статки, не за конкуренцію. Це якась особистісна ненависть до Лесика. Тисячі людей знають, наскільки він є доброю, толерантною людиною. Але хтось дуже ненавидить його", - каже Ірина.

Вона також розповіла, що зараз у нього все ще поганий стан. Дві стулки вже зрослися, але він постійно лежить, не хоче гуляти й не має сили.

"Зараз стан поганий. Ми місяць тому поїхали на плановий огляд і дізналися, що вже дві стулки зрослися. Зараз він лежить постійно, не хоче гуляти, у нього немає сили, синіють пальці. Стеноз йде і продовжується. Якщо нічого не зробити, то…", - каже Ірина.

Нагадаємо, що це сталось 5 грудня минулого року. Тоді Лесик Турко виступав на концерті Наталії Бучинської у Львові. Проте під час виступу стався серцевий напад. Просто зі сцени його забрали до лікарні. Згодом медики казали, що випадок музиканта є дуже рідкісним, а його одужання рідні називали дивом.