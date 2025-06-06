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Музикант Віктор Брюнюк на початку повномасштабної війни приєднався до територіальної оборони. Зараз він уже не служить. Артист пояснив, що змінилось

Про це артист розповів в інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

Віктор Бронюк на початку 2022 року приєднався до 171 батальйону 120-ї бригади ТрО, де займався питаннями логістики та комунікації. Пізніше його перевели до угрупування військ "Дністер". Після тривалої служби він подав на звільнення в запас.

Артист пояснив, що в нього зараз складні обставини в родині. Його батько має інвалідність першої групи та переніс інсульт. Зараз у музиканта бронювання від мобілізації, оскільки він є керівником Вінницької обласної філармонії.

"Хоча відверто, якщо так, у мене батько – інвалід першої групи, він з ампутованою нижньою кінцівкою і людина, яка принесла інсульт. Згодом, коли я зрозумів, що ніби те, що на початках вимагало моєї участі, воно швидко допомагало в роботі, я це міг робити і так. Я все ж таки подав рапорт і маючи підставу для звільнення, я звільнився в запас. Я придатний. Але зараз маю бронювання як керівник статутного підрозділу, який має критичний статус. Я генеральний директор Вінницької обласної філармонії імені Миколи Леонтовича", - розповів артист.

Довідка. Віктор Бронюк — український музикант, лідер гурту "ТіК". У 2022 році приєднався до територіальної оборони Вінниці. У 2024 році очолив Вінницьку обласну філармонію. Одружений. З дружиною Тетяною виховує двох дітей — сина Данила та доньку Єву.