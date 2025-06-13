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Певец Melovin рассказал, что он отважился на операцию. По его словам, это было одно из лучших решений в его жизни

Об этом артист рассказал в своем Instagram, передает RegioNews.

Melovin рассказал, что отважился произвести лазерную коррекцию зрения. По его словам, он откладывал это годами. Теперь артист называет это самым лучшим решением в его жизни.

По словам певца, эта операция длилась 15 минут и была совершенно безболезненной. Уже на третий день у Melovin было ясное зрение. Артист признался, что раньше его левый глаз видел на 25%, а правый – на 40%. По его словам, он иногда мог не здороваться с некоторыми людьми: кто-то мог думать, что он не очень вежлив, а на самом деле он просто плохо видел.

"Теперь у меня стопроцентное зрение и вернулось к привычному ритму. Подходит для тех, кто много двигается или работает в активном режиме – теперь не завишу от очков или линз вообще", - рассказал артист.

Следует отметить, что Melovin всегда очень искренний со своими поклонниками даже на тему здоровья. Да, несколько лет назад он признался, что имеет диабет. По его словам, он узнал об этом случайно. Артист рассказал, что болезнь наследственная, то есть передалась ему генетически.