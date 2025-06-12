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Про це розповів артист на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Микита Ломакін зізнався, що мобілізація посіяла в ньому страх. Через стрес у нього погіршувався стан здоров'я, а згодом хлопець потрапив до шпиталю з бронхітом. Проте після повернення до табору з ним стався дуже особливий момент.

За словами артиста, до них приїхав оркестр. Тоді хтось сказав, що він теж співак, і йому запропонували заспівати.

"Коли я взяв в руки мікрофон, то одразу розслабився і сфокусувався на сенсі прекрасної пісні і на побратимах, для яких мій голос може стати провідником до почуттів і спогадів про саме дороге – про мати, про дім, за яким кожен з нас сумує. Для мене цей момент дуже цінний і коли я співав, зрозумів – мистецтво лікує, а страх – руйнує. Страх привів мене в шпиталь, а пісня відновила мої сили і допомогла відновитися моїм побратимам", - пише Микита Ломакін.

Нагадаємо, раніше Микита Ломакін повідомив, що його мобілізували до ЗСУ. Він також розповів, що це сталось "доволі жорстко", як і у багатьох чоловіків в Україні. За словами співака, він розчарувався в людяності та світі після того, що йому довелось побачити.