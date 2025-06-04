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04 червня 2025, 04:30

"Мене мобілізували досить жорстко": співак Микита Ломакін показався у формі після тривалого мовчання

04 червня 2025, 04:30
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Фото: YouTube
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Популярний український співак Микита Ломакін розповів, що його мобілізували на військову службу. За його словами, він ситуації, які з ним траплялись, ледве не зламали його

Про це артист написав на своїй сторінці в Instargam, передає RegioNews.

Тривалий час співак не виступав та не з'являвся у соцмережах. Тепер він пояснив, що це сталось через мобілізацію. За словами Микити, мобілізували його "достатньо жорстко, як і багатьох чоловіків нашої країни".

"Був розчарований у людяності й світі після почутого і побаченого. Тепер я спостерігаю зсередини, що війна накоїла в душах та думках людей", - зізнався співак.

Він також зазначив, що ситуації, які вже з ним трапились, ледве його не зламали. Проте він намагається залишатися людяним, і тримається далі. Хоча людяність там, зазначив співак, "майже всі сприймають як слабкість".

"Зараз складні часи. Співчувайте людям! Це відкриє вам очі на прийняття особистих труднощів та прибере заздрість та ненависть", - написав артист.

Довідка. Микита Ломакін — український співак та автор пісень. Багатьом глядачам він відомий завдяки участі в шоу "X-Фактор" та "Голос країни 11". Микита родом з Криму, навчався в одній зі шкіл Сімферополя.

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