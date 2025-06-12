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12 июня 2025, 03:35

Музыканта из группы Дзидзьо отравили перед концертом: его жена рассказала, в каком состоянии он сейчас

12 июня 2025, 03:35
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Фото: YouTube
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Жена музыканта Олега (Лесика) Турка рассказала, как сейчас здоровье ее мужа. Она также предположила, кто мог отравить артиста.

Об этом супруга артиста рассказала в интервью "Факты ICTV", передает RegioNews.

По словам Ирины Турко, в организме ее мужа медики обнаружили токсические вещества. Именно это привело к остановке сердца у мужа. Жена музыканта написала заявление в полицию о подозрении покушения на жизнь ее мужа. Однако правоохранители сказали, что доказательной базы недостаточно, поэтому расследование не проводится.

Впоследствии Ирина подавала иск на бездействие полиции, но судья тоже отказал, и дело закрыли. Жена артиста считает, что за его отравлением стоит человек, испытывающий личную неприязнь к нему.

"У меня есть только одна мысль, что это личностное что-то. Не за состояние, не за конкуренцию. Это какая-то личностная ненависть к Лесику. Тысячи людей знают, насколько он хороший, толерантен. Но кто-то очень ненавидит его", - говорит Ирина.

Она также рассказала, что сейчас у него все еще плохое состояние. Две створки уже срослись, но он постоянно лежит, не хочет гулять и не в силах.

"Сейчас состояние плохое. Мы месяц назад поехали на плановое освидетельствование и узнали, что уже две створки срослись. Сейчас он лежит постоянно, не хочет гулять, у него нет сил, синеют пальцы. Стеноз идет и продолжается. Если ничего не сделать, то…", - говорит Ирина.

Напомним, что это произошло 5 декабря прошлого года. Тогда Лесик Турко выступал на концерте Натальи Бучинской во Львове. Однако во время выступления произошел сердечный приступ. Прямо со сцены его забрали в больницу. Впоследствии медики говорили, что случай музыканта очень редкий, а его выздоровление родные называли чудом.

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