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Популярна артистка Солоха пробувала свої сили в Нацвідборі на Євробачення, але не потрапила до шорт-листа. Тепер вона каже, що буде пробувати знову, але якщо буде "адекватний продюсер"

Про це Солоха розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Прихильники спитали в Солохи, чи буде вона подаватися на наступний Нацвідбір на Євробачення. Співачка зазначила, що залюбки це зробить, якщо "буде інший адекватний продюсер".

"Не люблю коли людина не може аргументувати, чому твоя пісня (в моєму випадку пісні) не потрапила і чому беруть "своїх". Хочеться правди й щоб без кумівства", - написала Солоха.

Варто зазначити, що продюсером Національного відбору на Євробачення 2025 була відома співачка Тіна Кароль.

Нагадаємо, раніше Солоха сумнівалась у перемозі Ziferblat на Нацвідборі. Співачка казала, що вони могли перемогти нечесним шляхом. Вона також додала, що "мабуть, якась людина за ними стоїть".

Слід зазначити, що гурт Ziferblat представив Україну на Євробаченні 2025 з піснею "Bird Of Pray". У фіналі Україна посіла 9 місце, тим самим потрапивши до топ-10.