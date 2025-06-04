Мобілізація чи контракт онлайн: як долучитися до 128 Закарпатської бригади

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Сьогодні кожен громадянин України має можливість зробити свій внесок у захист держави, ставши частиною сучасного війська

Про це повідомляє 1 центру рекрутингу Сухопутних військ, передає RegioNews.

Центр рекрутингу запустив офіційну систему онлайн-рекрутингу, яка дозволяє подати заявку всього за кілька хвилин. Через сайт можна обрати підрозділ, переглянути актуальні вакансії та залишити свої контакти — рекрутер зв’яжеться, проконсультує та супроводжуватиме вас протягом усього процесу.

Українці, зокрема мешканці Закарпаття, мають змогу швидко та зручно долучитися до лав ЗСУ — зокрема до легендарної 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади — через онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua.

Чим відома 128 ОГШБр?

Це бойовий підрозділ з багатою історією, який бере активну участь у захисті України з перших днів війрни в 2014 році та повномасштабного вторгнення 2022. Сформована на теренах Срібної землі, ця частина відома своєю витривалістю, мобільністю та здатністю діяти у найскладніших умовах гірської місцевості.

Як працює система онлайн-рекрутингу через lfrecruiting.com.ua

Сайт lfrecruiting.com.ua є офіційною платформою 1 Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Його основна мета — спростити процес долучення громадян до бойових частин без зайвої бюрократії. Система дозволяє за лічені хвилини подати заявку до конкретної бригади, у тому числі до 128-ї.

Щоб приєднатися до 128 ОГШБр через сайт, потрібно виконати кілька простих кроків:

перейти на сайт lfrecruiting.com.ua;

обрати 128 окрему гірсько-штурмову бригаду;

вибрати вакансію;

заповнити коротку анкету;

дочекатися дзвінка від рекрутера.

Заявка не є обов'язковим рішенням, але відкриває можливість ознайомитися з умовами служби, поспілкуватися з представником частини та поставити всі запитання.

Також можна зателефонувати за номером 0 800 503 696 і поспілкуватися з рекрутерами.

Кого шукає 128 бригада

128 ОГШБр набирає як досвідчених військових, так і тих, хто ще не проходив службу. Найбільше потребують бійців у піхоту, артилерію, розвідку, а також фахівців тилу — зв’язківців, медиків, водіїв, механіків тощо. Окрім того бригада бере участь у проєкті "Контракт 18-24", а тому молодь віком до 25 років також має змогу долучитися.

Для кандидатів передбачено:

початкова бойова підготовка в навчальному центрі;

відбір за станом здоров’я та мотиваційним рівнем;

підписання контракту або мобілізація (за вибором рекрута);

підтримка та наставництво з боку досвідчених бійців бригади.

Чому варто обирати саме онлайн-рекрутинг 1 центру

Формат цифрового рекрутингу має низку переваг для майбутніх захисників:

оперативність — процес займає не більше кількох хвилин;

зручність — не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити складні процедури;

безпека — персональні дані надійно захищені;

ефективність — заявка передається напряму до відповідальної особи в бригаді;

підтримка – від першого звернення, проходження ВЛК і до моменту потрапляння в бригаду фахівці Центру завжди поряд з майбутніми вояками.

Завдяки цьому підхід 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ Збройних сил України до набору став набагато відкритішим і зрозумілішим для звичайних громадян, які готові боронити Україну в складі найкращих підрозділів.