Мобілізація чи контракт онлайн: як долучитися до 128 Закарпатської бригади
Сьогодні кожен громадянин України має можливість зробити свій внесок у захист держави, ставши частиною сучасного війська
Про це повідомляє 1 центру рекрутингу Сухопутних військ, передає RegioNews.
Центр рекрутингу запустив офіційну систему онлайн-рекрутингу, яка дозволяє подати заявку всього за кілька хвилин. Через сайт можна обрати підрозділ, переглянути актуальні вакансії та залишити свої контакти — рекрутер зв’яжеться, проконсультує та супроводжуватиме вас протягом усього процесу.
Українці, зокрема мешканці Закарпаття, мають змогу швидко та зручно долучитися до лав ЗСУ — зокрема до легендарної 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади — через онлайн-платформу lfrecruiting.com.ua.
Чим відома 128 ОГШБр?
Це бойовий підрозділ з багатою історією, який бере активну участь у захисті України з перших днів війрни в 2014 році та повномасштабного вторгнення 2022. Сформована на теренах Срібної землі, ця частина відома своєю витривалістю, мобільністю та здатністю діяти у найскладніших умовах гірської місцевості.
Як працює система онлайн-рекрутингу через lfrecruiting.com.ua
Сайт lfrecruiting.com.ua є офіційною платформою 1 Центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Його основна мета — спростити процес долучення громадян до бойових частин без зайвої бюрократії. Система дозволяє за лічені хвилини подати заявку до конкретної бригади, у тому числі до 128-ї.
Щоб приєднатися до 128 ОГШБр через сайт, потрібно виконати кілька простих кроків:
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перейти на сайт lfrecruiting.com.ua;
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обрати 128 окрему гірсько-штурмову бригаду;
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вибрати вакансію;
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заповнити коротку анкету;
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дочекатися дзвінка від рекрутера.
Заявка не є обов'язковим рішенням, але відкриває можливість ознайомитися з умовами служби, поспілкуватися з представником частини та поставити всі запитання.
Також можна зателефонувати за номером 0 800 503 696 і поспілкуватися з рекрутерами.
Кого шукає 128 бригада
128 ОГШБр набирає як досвідчених військових, так і тих, хто ще не проходив службу. Найбільше потребують бійців у піхоту, артилерію, розвідку, а також фахівців тилу — зв’язківців, медиків, водіїв, механіків тощо. Окрім того бригада бере участь у проєкті "Контракт 18-24", а тому молодь віком до 25 років також має змогу долучитися.
Для кандидатів передбачено:
- початкова бойова підготовка в навчальному центрі;
- відбір за станом здоров’я та мотиваційним рівнем;
- підписання контракту або мобілізація (за вибором рекрута);
- підтримка та наставництво з боку досвідчених бійців бригади.
Чому варто обирати саме онлайн-рекрутинг 1 центру
Формат цифрового рекрутингу має низку переваг для майбутніх захисників:
- оперативність — процес займає не більше кількох хвилин;
- зручність — не потрібно відвідувати ТЦК та СП або проходити складні процедури;
- безпека — персональні дані надійно захищені;
- ефективність — заявка передається напряму до відповідальної особи в бригаді;
- підтримка – від першого звернення, проходження ВЛК і до моменту потрапляння в бригаду фахівці Центру завжди поряд з майбутніми вояками.
Завдяки цьому підхід 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ Збройних сил України до набору став набагато відкритішим і зрозумілішим для звичайних громадян, які готові боронити Україну в складі найкращих підрозділів.