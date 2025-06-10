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Летом на экраны выйдет документальная лента, которая создавалась при поддержке третьей отдельной десантно-штурмовой бригады. Над фильмом работал оскароносный украинец

Об этом сообщает Новости.LIVE, передает RegioNews .

Документальный фильм "2000 метров к Андреевке" освещает контрнаступление Сил обороны вблизи этого поселка близ Бахмута. Режиссер вместе со съемочной группой сопровождал военных Третьей отдельной десантно-штурмовой бригады.

Ленту создавали Мстислав Чернов, а также оператор Александр Бабенко и продюсер Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат. Именно эта команда вместе получала Оскар за фильм о Мариуполе. Музыку создал двукратный обладатель Грэмми, композитор и продюсер Сэм Слейтер.

Премьера фильма прошла 7 июня в рамках Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. В украинский прокат "2000 метров к Андреевке" выйдет 28 августа 2025 года.