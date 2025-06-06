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У Чехії відбудеться прем'єра документального фільму про Україну під час війни. Зокрема, туди потрапили кадри, зроблені після підриву Каховського водосховища

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає RegioNews.

На Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах представлять документальний фільм "Дівія" режисера Дмитра Грешка. Це буде прем'єрний показ стрічки, яку знімали в Миколаївській області.

Працювати над фільмом почали ще навесні 2022 року. Зокрема, знімали й поблизу поблизу фронту, і в українських заповідниках. Також зйомки проходили на територіях Київщини, Чернігівщини, Харківщини та в Донецькій, Луганській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях.

У стрічку також потрапили моменти порятунку людей, тварин та інші наслідки трагедії Каховського водосховища в Херсоні. На другий день після підриву росіянами водосховища, оператор-постановник фільму Дмитро Грешко та оператор-постановник Володимир Усик поїхали туди й зробили унікальні кадри.

Нагадаємо, раніше фільм "Прах, що осідає шаром на поверхні" отримав нагороду Eurimages Co-Production Award на фестивалі документального кіно Visions du Réel у Швейцарії. Це фільм про життя однієї родини в Маріуполі. У стрічці поєднали історичні документи, а також сучасні кадри та особисті архіви.