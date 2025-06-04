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Артистка розповіла, що її може відштовхувати в чоловіках. Зокрема, це невпевненість у намірах

Про це співачка розповіла в інтерв'ю "Авторадіо Україна", передає RegioNews.

Із ведучим Дмитром Єгоровим артистка зіграла в гру "Норм чи Стрьом". Тіна Кароль в процесі гри зізналась, що їй не подобається, коли чоловік після першого побачення не дзвонить і не пише, але ставить лайки на постах у соцмережах.

Також вона сказала, що їй не подобається невпевненість чоловіків у намірах. Наприклад, коли чоловік каже, що жінка йому подобається, але він не готовий до серйозних стосунків.

Довідка. У 2008 році Тіна Кароль вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра. У тому ж році в них народився син Веніамін. У 2013 році чоловік співачки помер від раку шлунку.

Зараз 16-річний син артистки навчається у Великій Британії. Своє особисте життя артистка не коментує. У ЗМІ часто з'являються чутки про її романи або навіть таємні одруження, але артистка жодного разу це не підтвердила.