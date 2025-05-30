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Солістка гурту "Крихітка" розповіла, з чого складається її дохід. За словами артистки, це не дуже висока зарплата

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко, передає RegioNews.

Солістка гурту "Крихітка" Саша Кольцова розповіла, що зараз має також іншу роботу, крім творчої діяльності. За словами артистки, її дохід складається з різних джерел: стримінгові платформи, авторські відрахування та окремі гонорарні проєкти. При цьому, за її словами, зарплата в неї не дуже висока.

"Я почуваюся маленькою креативною агенцією. У мене є роялті, стримінги, музика "Крихітки". І це, звичайно, не зарплата топменеджера в Україні поки що, але зараз розвиваюся в цьому напрямі. Інколи роблю якісь гонорарні проєкти. Наприклад, вчора в мене було на три години дуже дивної роботи – придумувала назви для ГО. Звичайно по ринку це 500 доларів, але я робила це друзям. Тобто, у мене є оцей бекграунд рекламний, і я час від часу залишаю собі хвости якісь, які мені щось підкидають", - розповіла співачка.

Довідка. Саша Кольцова (Олександра Кольцова) - українська співачка, журналістка, письменниця, солістка гурту "Крихітка". Артистка також випускає лінійку прикрас під брендом God.Glass.You, частина прибутку з продажу яких іде на підтримку українських музеїв, що постраждали під час російсько-української війни.