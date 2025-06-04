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Артистка рассказала, что ее может отталкивать в мужчинах. В частности, это неуверенность в намерениях

Об этом певица рассказала в интервью "Авторадио Украина", передает RegioNews.

С ведущим Дмитрием Егоровым артистка сыграла в игру "Норм или Стрем". Тина Кароль в процессе игры призналась, что ей не нравится, когда мужчина после первого свидания не звонит и не пишет, но ставит ругательства на постах в соцсетях.

Также она сказала, что ей не нравится неуверенность мужчин в намерениях. К примеру, когда мужчина говорит, что женщина ему нравится, но он не готов к серьезным отношениям.

Справка. В 2008 году Тина Кароль вышла замуж за продюсера Евгения Огира. В том же году у них родился сын Вениамин. В 2013 году мужчина певицы скончался от рака желудка.

Сейчас 16-летний сын артистки учится в Великобритании. Свою личную жизнь артистка не комментирует. В СМИ часто появляются слухи о ее романах или даже тайных браках, но артистка ни разу это не подтвердила.