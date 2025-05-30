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30 травня 2025, 22:45

Танцівниця Олена Шоптенко розповіла, чи спілкується з ексчоловіком Дікусаром, який зараз воює

30 травня 2025, 22:45
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Фото: YouTube
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Дмитро Дикусар, який відомий українцям як танцівник, зараз воює на фронті. Його колишня дружина розповіла, чи підтримують вони зв'язок

Про це Олена Шоптенко розповіла в коментарі "Радіо Люкс", передає RegioNews.

За словами хореографа, вона і її колишній чоловік Дмитро Дікусар дійсно спілкуються, хоч це і відбувається дуже рідко. Олена Шоптенко зазначила, що не може активно цікавитися життям колишнього чоловіка. Проте, за її словами, вона його підтримує і дуже поважає.

"Ми досить рідко, але спілкуємося. Ми обов'язково вітаємо одне одного з днем народження. Звісно, що з певних причин я не можу цікавитися активно його життям, але я його дуже підтримую і дуже поважаю", - сказала Олена.

Довідка. Відомі українські танцівники Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко почали стосунки у 2012 році після того, як вони познайомились на шоу "Танці з зірками". У 2013 році вони одружились. Проте вже через три роки вони оголосили про розлучення. У 2022 році Дмитро Дікусар вирішив приєднатися до ЗСУ.

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