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03 червня 2025, 03:40

"Я хотіла від цього звільнитися": співачка Олена Тополя відверто розповіла про операцію на грудях

03 червня 2025, 03:40
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Фото: YouTube
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Відома артистка зізналась, що робила операцію на грудях. Однак це було пов'язано зі здоров'ям

Про це артистка розповіла у коментарі "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Співачка Олена Тополя відверто розповіла про пластичну операцію на грудях. За її словами, вона наважилась на це через проблеми зі здоров'ям. Артистка зазначила, що у 2007 році в неї виявили певні пухлини, через які вона регулярно повинна була здавати "зразок новоутворення" для визначення його характеру.

Олена додала, що її проблема не була критичною, але її виснажували постійні медичні обстеження. Тож вона вирішила позбутися проблеми хірургічним шляхом.

"Я розуміла, що можна надалі слідкувати за цим постійно, але мене це обтяжувало. Тому що постійні думки... І при певних гормональних стрибках це відчувається. Я хотіла від цього звільнитися. І я від цього звільнилася", - каже співачка.

Довідка. Олена Тополя — українська співачка, авторка пісень. У 2010 році представляла Україну на Євробаченні, де посіла 9 місце. Лауреатка численних музичних премій.

З 2013 року одружена зі співаком Тарасом Тополею, фронтменом гурту "Антитіла". Разом виховують трьох дітей: синів Марка та Романа, доньку Марію.

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