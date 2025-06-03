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03 июня 2025, 03:40

"Я хотела от этого уволиться": певица Елена Тополя откровенно рассказала об операции на груди

03 июня 2025, 03:40
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Фото: YouTube
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Известная артистка призналась, что делала операцию на груди. Однако это было связано со здоровьем

Об этом артистка рассказала в комментарии "Люкс ФМ", передает RegioNews.

Певица Елена Тополя откровенно рассказала о пластической операции на груди. По ее словам, она решилась на это из-за проблем со здоровьем. Артистка отметила, что в 2007 году у нее обнаружили определенные опухоли, по которым она регулярно должна была сдавать "образец новообразования" для определения его характера.

Елена добавила, что ее проблема не была критичной, но ее истощали постоянные медицинские обследования. Поэтому она решила избавиться от проблемы хирургическим путем.

"Я понимала, что можно в дальнейшем следить за этим постоянно, но меня это тяготило. Потому что постоянные мысли... И при определенных гормональных скачках это чувствуется. Я хотела от этого освободиться. И я от этого освободилась", - говорит певица.

Справка. Елена Тополя — украинская певица, автор песен. В 2010 году представляла Украину на Евровидении, где заняла 9-е место. Лауреатка многочисленных музыкальных премий.

С 2013 года замужем за певцом Тарасом Тополей, фронтменом группы "Антитела". Вместе воспитывают троих детей: сыновей Марка и Романа, дочь Марию.

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