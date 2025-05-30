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30 мая 2025, 22:45

Танцовщица Елена Шоптенко рассказала, общается ли с экс-мужем Дикусаром, который сейчас воюет

30 мая 2025, 22:45
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Фото: YouTube
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Дмитрий Дикусар, известный украинцам как танцовщик, сейчас воюет на фронте. Его бывшая жена рассказала, поддерживают ли они связь

Об этом Елена Шоптенко рассказала в комментарии "Радио Люкс", передает RegioNews.

По словам хореографа, она и ее бывший муж Дмитрий Дикусар действительно общаются, хотя это и происходит очень редко. Елена Шоптенко отметила, что не может активно интересоваться жизнью бывшего мужа.

"Мы достаточно редко, но общаемся. Мы обязательно поздравляем друг друга с днем рождения. Конечно, по определенным причинам я не могу интересоваться активно его жизнью, но я ее очень поддерживаю и очень уважаю", - сказала Елена.

Справка. Известные украинские танцовщики Дмитрий Дикусар и Елена Шоптенко начали отношения в 2012 году после того, как они познакомились на шоу "Танцы со звездами". В 2013 году они поженились. Однако уже через три года они объявили о разводе. В 2022 году Дмитрий Дикусар решил присоединиться к ВСУ.

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