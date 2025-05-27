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У новому інтерв'ю Ірина Федишин розповіла про свою образу на співака Меловіна. За її словами, він говорив про неї некоректно

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросининій, передає RegioNews.

Під час інтерв'ю згадали про скандал, коли Ірина Федишн казала, що вважає гомосексуалізм гріхом. За словами Федишин, співак Melovin сказав про неї чимало образливих слів.

"А тепер подивися, як він відповідав, Маріє. Це толерантно? Він сказав, що я — дура. І всяке таке інше. Це толерантно?", - каже артистка.

Вона також вчергове підкреслила, що вона християнка і живе за Біблією. При цьому вона зазначила, що переживає, що нібито деякі геї або ЛГБТ-активісти намагаються "нав'язувати" свою орієнтацію іншим людям.

Скандал з заявою Федишин. У 2022 році в одному з інтерв'ю співачка сказала, що не вважає представників ЛГБТ грішниками. Також вона зазначила, що їй було складно оцінювати учасників "Євробачення 2022" (Ірина була в журі), бо там багато представників ЛГБТ-спільноти.

Після цього співак Меловін відреагував на такі висловлювання.