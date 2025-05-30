Фото: YouTube

Солистка группы "Крихітка" рассказала, из чего складывается ее доход. По словам артистки, это не слишком высокая зарплата

Об этом артистка рассказала в интервью Маричке Падалко, передает RegioNews.

Солистка группы "Крихітка" Саша Кольцова рассказала, что сейчас имеет также другую работу, кроме творческой деятельности. По словам артистки, ее доход состоит из разных источников: стриминговые платформы, авторские отчисления и отдельные гонорарные проекты. При этом, по ее словам, зарплата у нее не слишком высока.

"Я чувствую себя маленьким креативным агентством. У меня есть роялти, стримингы, музыка "Крихітки". И это, конечно, не зарплата топ-менеджера в Украине пока, но сейчас развиваюсь в этом направлении. Иногда делаю какие-то гонорарные проекты. Например, вчера у меня было на три часа очень удивительной работы – причем 500 долларов. но я делала это друзьям. То есть, у меня есть этот бекграунд рекламный, и я время от времени оставляю себе хвосты какие-нибудь, которые мне что-то подбрасывают", - рассказала певица.

Справка. Саша Кольцова (Александра Кольцова) - украинская певица, журналистка, писательница, солистка группы "Крихітка". Артистка также выпускает линейку украшений под брендом God.Glass.You, часть прибыли с продажи идет на поддержку украинских музеев, пострадавших во время российско-украинской войны.