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Украинская певица Ирина Федишин рассказала о ситуации с погибшим на войне братом. По словам артистки, случилось так, что она не может

Об этом артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

Во время полномасштабной войны певица потеряла двоюродного брата Романа Климковича. Он погиб в боях под Соледаром. По словам Ирины Федишин, она узнала от его собратьев, что Роман погиб из-за вражеского прилета в дом, рядом с которым находились военные.

"Я видела фотографию, как он лежал убитый у того дома. Ребята сфоткали, потому что у нас еще была надежда, возможно, они ошиблись, возможно, это не он. Я спрашивала ребят, как это произошло, много общалась с его бригадой. Они собрались под домом, где не было связи, и туда был прилет", – рассказала Ирина Федишин.

За два года певица не смогла похоронить брата. По ее словам, его тело осталось на оккупированной территории. Военные пытались как-то достать его, но ничего не вышло.

"Ну и, конечно, мы в поисках дрались, звонили по телефону повсюду, куда можно, но ничего из этого не вышло. Так и нет тела", - говорит Федишин.

Справка. Ранее в интервью Ирина Федишин рассказывала о своем двоюродном брате. Роман Климкович с первых дней войны ушел в армию добровольцем. Он погиб 9 января 2023 года под Соледаром. Роману было 34 года.