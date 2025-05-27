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В новом интервью Ирина Федишин рассказала о своем оскорблении на певца Меловина. По ее словам, он говорил о ней некорректно

Об этом артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.

Во время интервью упомянули скандал, когда Ирина Федишн говорила, что считает гомосексуализм грехом. По словам Федишин, певец Melovin сказал о ней немало обидных слов.

"А теперь посмотри, как он отвечал, Мария. Это толерантно? Он сказал, что я — дура. И всякое другое. Это толерантно?", - говорит артистка.

Она также в очередной раз подчеркнула, что она христианка и живет по Библии. При этом она отметила, что переживает, что якобы некоторые геи или ЛГБТ-активисты пытаются "навязывать" свою ориентацию другим людям.

Скандал с заявлением Федишин. В 2022 году в одном из интервью певица сказала, что не считает представителей ЛГБТ грешниками. Также она отметила, что ей было сложно оценивать участников "Евровидения 2022" (Ирина была в жюри), потому что там много представителей ЛГБТ-сообщества.

После этого певец Меловин отреагировал на такие высказывания.