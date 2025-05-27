Назвал "дурой": певица Ирина Федишин обижена на Melovin
В новом интервью Ирина Федишин рассказала о своем оскорблении на певца Меловина. По ее словам, он говорил о ней некорректно
Об этом артистка рассказала в интервью Маше Ефросининой, передает RegioNews.
Во время интервью упомянули скандал, когда Ирина Федишн говорила, что считает гомосексуализм грехом. По словам Федишин, певец Melovin сказал о ней немало обидных слов.
"А теперь посмотри, как он отвечал, Мария. Это толерантно? Он сказал, что я — дура. И всякое другое. Это толерантно?", - говорит артистка.
Она также в очередной раз подчеркнула, что она христианка и живет по Библии. При этом она отметила, что переживает, что якобы некоторые геи или ЛГБТ-активисты пытаются "навязывать" свою ориентацию другим людям.
Скандал с заявлением Федишин. В 2022 году в одном из интервью певица сказала, что не считает представителей ЛГБТ грешниками. Также она отметила, что ей было сложно оценивать участников "Евровидения 2022" (Ирина была в жюри), потому что там много представителей ЛГБТ-сообщества.
После этого певец Меловин отреагировал на такие высказывания.
"Ну, конечно гомофобка! А кто она? Когда человек прикрывается религией и так открыто говорит о любви… О какой любви она вообще? Какое ты вообще имеешь право говорить, что у других нет любви или они грешники?", - говорил певец в интервью Славе Демину.