Фото: YouTube

Известный актер и ведущий Евгений Янович рассказал, как в его дом попал "шахед". По его словам, он тогда не мог оценить масштабы разрушений спустя темное время суток

Об этом ведущий рассказал на YouTube активиста Сергея Стерненко, передает RegioNews.

Евгений Янович рассказал, что во время ночной атаки на Киев 25 мая пострадал его дом. По его словам, российский дрон попал в первые этажи здания. Ведущий вспоминает, что вокруг было очень много дыма. Сам Евгений отметил, что он не мог оценить масштабы разрушений, потому что было темно.

В ту ночь, рассказывает Янович, он пошел к укрытию в лифтовом холле только после удара. Утром он увидел множество пропущенных звонков и сообщений: близкие люди хотели убедиться в том, что с ним все хорошо.

"Я выбрал такую локацию для жизни, где бывает время от времени громко. Так случилось, что сегодня в дом, где я живу, но на первые этажи снизу, упал дрон. Сдетонировал. Я слышал, как он, знаешь, когда жужжит, ускоряется и пикирует. Я, как правило, когда шахеды, иду в лифт, там по 4 стены в центре дома. Уже бахнуло, пора спускаться. Немало дыма было на этажах. Очень много народа, это очень ужасно выглядит со стороны. Я не видел масштаба, потому что ночь. Я заснул, просыпаюсь от того, что у меня неизвестно сколько пропущенных и всего прочего. Если где-нибудь рядом с вами прилетает, напишите знакомым, что с вами все окей", - говорит Янович.

Справка. Евгений Янович — украинский актер, сценарист, ведущий, соучредитель студии "Мамахихотала". В 2022 году он ездил турами с проектом "Подкаст терапия" с блогером Спартаком Субботой. Когда произошло расследование, которое показало, что Суббота является мошенником, Янович прекратил этот проект.

В 2023 году Евгений Янович начал на YouTube собственное шоу "20:23". Присоединялся к волонтерскому собранию в поддержку Вооруженных сил Украины.