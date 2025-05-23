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23 мая 2025, 02:40

"Они дурачатся": Андрей Данилко высказался о новой популярности известного украинского певца

23 мая 2025, 02:40
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Фото: YouTube
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Андрей Данилко в интервью отметил, что слушатели часто хотят что-то старое и узнаваемое. Он прокомментировал "возрожденную" популярность одного из народных артистов Украины

Об этом артист рассказал в интервью изданию BBC, передает RegioNews.

Андрей Данилко отметил, что 65-летний певец Степан Гига сейчас стал популярен "по приколу". По его словам, возрожденная популярность исполнителя "Золотая Карпата" может быть недолговечна.

"Вы знаете, это все волны. Песни Степана Гиги — это всегда была такая локальная эстрада в те времена. Не было всеукраинской популярности. Они на западе (Украина — Редактор) были популярны, в основном. А это в таком масштабе поколение принимает как прикол. Вот мне так кажется. Они дурачатся. Это хорошо. Но как это будет долговечно?…", - говорит Андрей Данилко.

Справка. Степан Гига – народный артист Украины родом из Закарпатской области. Звание "народного" он получил в 2002 году. После полномасштабного вторжения артист снова получил широкую популярность. В частности, среди молодежи: подростки часто публикуют в TikTok видео с его концертов и ходят на его выступления.

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