21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 23:05

Нацгвардійці знищили спецмашину росіян вартістю близько 8 млн доларів

24 грудня 2025, 23:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бійці Нацгвардії за допомогою дронів знищили російську важку вогнеметну систему «Солнцепьок», яка коштує близько 8 млн доларів США

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.

За його словами, ворожу техніку знищив підрозділ ударних дронів Lasar's Group.

"В межах нещодавньої операції пілоти Lasar’s Group спалили черговий ТОС-1А "Солнцепьок”. Ціль працювала по передових позиціях Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

ТОС-1А "Солнцепьок" призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалювання й руйнування будівель і споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

Нагадаємо, днями українські прикордонники знищили танк, гармату й кілька одиниць важкої бронетехніки росіян у Донецькій області.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Нацгвардія відео втрати росіян Сонцепьок
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
24 грудня 2025, 18:54
Українські оборонці знешкодили ще майже 1100 окупантів та 45 ворожих артсистем
24 грудня 2025, 07:14
Українські війська із важкими боями покинули важливий населений пункт на Донеччині
23 грудня 2025, 18:15
Всі новини »
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
У Дніпрі на Набережній медики рятували чоловікові життя
24 грудня 2025, 22:55
На Київщині неповнолітня заробляла у росіян: носила вибухівки та зливала знайомого з ЗСУ
24 грудня 2025, 22:30
Нардепка опублікувала фото Залужного на пляжі у Домінікані
24 грудня 2025, 22:29
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
24 грудня 2025, 21:59
На Львівщині чоловік напав на незнайомця та влаштував стрілянину
24 грудня 2025, 21:55
Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49
Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
24 грудня 2025, 21:19
Чоловік із Кіровоградщини засуджений до довічного за вбивство та підпал знайомого у власному будинку
24 грудня 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк поділився святковими кадрами з батьківського дому
24 грудня 2025, 20:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »