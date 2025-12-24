Нацгвардійці знищили спецмашину росіян вартістю близько 8 млн доларів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Бійці Нацгвардії за допомогою дронів знищили російську важку вогнеметну систему «Солнцепьок», яка коштує близько 8 млн доларів США

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram.

За його словами, ворожу техніку знищив підрозділ ударних дронів Lasar's Group.

"В межах нещодавньої операції пілоти Lasar’s Group спалили черговий ТОС-1А "Солнцепьок”. Ціль працювала по передових позиціях Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

ТОС-1А "Солнцепьок" призначена для виведення з ладу легкоброньованої та автомобільної техніки, підпалювання й руйнування будівель і споруд об'ємним вибухом, а також знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах.

