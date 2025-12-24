На Київщині неповнолітня заробляла у росіян: носила вибухівки та зливала знайомого з ЗСУ

Ілюстративне фото

Києво-Святошинський районний суд Київської області затвердив угоду про визнання винуватості у справі про держзраду і замах на вчинення терористичного акту. Росіяни завербували дівчину через соціальні мережі

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

З жовтня 2024 року неповнолітня дівчина почала спілкуватися у Telegram з представником РФ. Згодом вона погодилась виконувати його завдання за гроші. Їй доручили з'ясувати долю іншого агента, з яким було втрачено зв'язок. Через кілька днів вона забрала у дворі будинків на лівому березі Києва сумку з саморобним вибуховим пристроєм і поклала її біля автомобіля, зовні схожого військовий. Працівники СБУ виявили цю вибухівку і знешкодили.

Зокрема, дівчина надсилала росіянам фото та дані знайомого, який служив у ЗСУ. Вона запропонувала військовому зустрітися, але він не прийшов. Також дівчина робила для росіян фото районного відділку поліції в Бердичеві.

У грудні минулого року агентка РФ приїхала до столиці. Там вона забрала зі схованки дві частини саморобного вибухового пристрою, які перенесли до готелю в Вишневому. Того ж дня вона купила в торговому центрі дві SIM-картки та два мобільні телефони для дистанційного підриву вибухового пристрою. Після цього її в номері готелю затримали співробітники СБУ.

Вона визнала свою винуватість, підписавши угоду. Суд призначив їй покарання у вигляді семи років позбавлення волі без конфіскації майна, враховуючи, що дівчина була неповнолітня.

Нагадаємо, раніше агентку РФ затримали під час спроби втечі до Росії. Виявилося, що вона систематично передавала ворогу координати українських позицій і брала участь у плануванні ударів по ЗСУ на Покровському напрямку.