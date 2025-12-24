Нардепка опублікувала фото Залужного на пляжі у Домінікані

фото: ukranews.com

Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала фото з чоловіком, схожим на Залужного, і заявила, що той відпочиває у Домінікані

Як передає RegioNews, відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі.

Безугла заявила, що Залужний нібито перебуває у Домінікані.

Публікацію вона супроводила іронічними коментарями та цитатами з публічних висловлювань генерала у перші дні повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році:

Я вийду з Києва останнім. У разі найгіршого точно не здамся живим", – сказав генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України, 3 березня 2022 року

Також депутатка висловила припущення, що на курорті можуть перебувати й інші колишні посадовці.

Як повідомлялось, у Залужного відреагували на новину про підготовку до виборів. Його радниця завила, що допоки триває війна, "ні про які вибори Залужний не думає та ні до чого не готується".