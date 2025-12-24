21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
24 грудня 2025, 22:29

Нардепка опублікувала фото Залужного на пляжі у Домінікані

24 грудня 2025, 22:29
фото: ukranews.com
Народна депутатка Мар'яна Безугла опублікувала фото з чоловіком, схожим на Залужного, і заявила, що той відпочиває у Домінікані

Як передає RegioNews, відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережі.

Безугла заявила, що Залужний нібито перебуває у Домінікані.

Публікацію вона супроводила іронічними коментарями та цитатами з публічних висловлювань генерала у перші дні повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році:

Я вийду з Києва останнім. У разі найгіршого точно не здамся живим", – сказав генерал Валерій Залужний, Головнокомандувач Збройних Сил України, 3 березня 2022 року

Також депутатка висловила припущення, що на курорті можуть перебувати й інші колишні посадовці.

Як повідомлялось, у Залужного відреагували на новину про підготовку до виборів. Його радниця завила, що допоки триває війна, "ні про які вибори Залужний не думає та ні до чого не готується".

23 грудня 2025
07 серпня 2025
