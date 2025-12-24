21:59  24 грудня
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
20:19  24 грудня
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2025, 22:55

У Дніпрі на Набережній медики рятували чоловікові життя

24 грудня 2025, 22:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Це сталось 24 грудня на Січеславській Набережній біля університету імені Альфреда Нобеля. Люди помітили чоловіка, який на тротуарі лежав без свідомості

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

На місце інциденту викликали медиків. Працівники екстреної медичної допомоги намагались реанімувати чоловіка прямо на вулиці. Що саме сталось із чоловіком — наразі невідомо.

Місцевих жителів закликають бути уважними до перехожих. Якщо комусь стало зле — важливо не проходити повз, а викликати швидку та надати першу допомогу.

Нагадаємо, раніше на Харківщині медики врятували чоловіка після клінічної смерті. Вони провели реанімаційні заходи, і вже за кілька хвилин вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
медики Дніпро
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Нацгвардійці знищили спецмашину росіян вартістю близько 8 млн доларів
24 грудня 2025, 23:05
На Київщині неповнолітня заробляла у росіян: носила вибухівки та зливала знайомого з ЗСУ
24 грудня 2025, 22:30
Нардепка опублікувала фото Залужного на пляжі у Домінікані
24 грудня 2025, 22:29
На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
24 грудня 2025, 21:59
На Львівщині чоловік напав на незнайомця та влаштував стрілянину
24 грудня 2025, 21:55
Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49
Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
24 грудня 2025, 21:19
Чоловік із Кіровоградщини засуджений до довічного за вбивство та підпал знайомого у власному будинку
24 грудня 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк поділився святковими кадрами з батьківського дому
24 грудня 2025, 20:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Всі блоги »