У Дніпрі на Набережній медики рятували чоловікові життя
Це сталось 24 грудня на Січеславській Набережній біля університету імені Альфреда Нобеля. Люди помітили чоловіка, який на тротуарі лежав без свідомості
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
На місце інциденту викликали медиків. Працівники екстреної медичної допомоги намагались реанімувати чоловіка прямо на вулиці. Що саме сталось із чоловіком — наразі невідомо.
Місцевих жителів закликають бути уважними до перехожих. Якщо комусь стало зле — важливо не проходити повз, а викликати швидку та надати першу допомогу.
Нагадаємо, раніше на Харківщині медики врятували чоловіка після клінічної смерті. Вони провели реанімаційні заходи, і вже за кілька хвилин вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта.
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Нацгвардійці знищили спецмашину росіян вартістю близько 8 млн доларів
24 грудня 2025, 23:05На Київщині неповнолітня заробляла у росіян: носила вибухівки та зливала знайомого з ЗСУ
24 грудня 2025, 22:30Нардепка опублікувала фото Залужного на пляжі у Домінікані
24 грудня 2025, 22:29На Різдво в Україні очікуються морози до -13 градусів
24 грудня 2025, 21:59На Львівщині чоловік напав на незнайомця та влаштував стрілянину
24 грудня 2025, 21:55Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
24 грудня 2025, 21:19Чоловік із Кіровоградщини засуджений до довічного за вбивство та підпал знайомого у власному будинку
24 грудня 2025, 21:11Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк поділився святковими кадрами з батьківського дому
24 грудня 2025, 20:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі блоги »