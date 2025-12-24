У Дніпрі на Набережній медики рятували чоловікові життя

Ілюстративне фото

Це сталось 24 грудня на Січеславській Набережній біля університету імені Альфреда Нобеля. Люди помітили чоловіка, який на тротуарі лежав без свідомості

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

На місце інциденту викликали медиків. Працівники екстреної медичної допомоги намагались реанімувати чоловіка прямо на вулиці. Що саме сталось із чоловіком — наразі невідомо.

Місцевих жителів закликають бути уважними до перехожих. Якщо комусь стало зле — важливо не проходити повз, а викликати швидку та надати першу допомогу.

Нагадаємо, раніше на Харківщині медики врятували чоловіка після клінічної смерті. Вони провели реанімаційні заходи, і вже за кілька хвилин вдалося відновити серцеву діяльність пацієнта.