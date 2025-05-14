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14 мая 2025, 04:40

Полная ложь: Маша Ефросинина прокомментировала заявления Ольги Фреймут о ней

14 мая 2025, 04:40
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Фото: YouTube
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Маша Ефросинина прокомментировала недавнее интервью ведущей Ольги Фреймут. Она рассказала свою версию

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Недавно в сети распространялись отрывки из интервью ведущей Ольги Фреймут, где она рассказала и о ее опыте общения с Машей Ефросининой. На одном из мер Маша Ефросинина прокомментировала это. Она отметила, что они с Ольгой очень разные, потому что, по мнению Ефросининой, неправильно обсуждать кого публично.

По словам Ефросининой, слова Фреймут, что над ней смеялись через украинский язык, является ложью. Ведущая заметила, что она давно дружит, например, с Сергеем Притулой (он всегда говорил и говорит по-украински).

Также Ефросинина заявила, что именно она уговаривала Владимира Локотко (бывший гендиректор Нового Канала, а ныне — муж Ольги Фреймут) посадить именно Олю Фреймут в жюри.

"Я пошла к ее будущему мужу и уговаривала его посадить в жюри именно Олю Фреймут по причине того, что считала, что в этом шоу должен звучать украинский язык. Он в свое время настаивал исключительно на российских артистах, таких как Манучаров и других. Я сказала, что в украинском шоу должен звучать украинский язык", - сказала Ефросинина.

Напомним, что недавно Ольга Фреймут дала интервью Рамине Эскахзай. Во время интервью Фреймут заявила, что не очень хорошо знает Ефросинину, потому что они почти не пересекались. Также она заявила, что Маша и другие коллеги смеялись над ней через украинский язык. В частности, по словам Фреймут, Ефросинина может иметь ее оскорбление, потому что ей нравился Владимир Локотко, а он — женился на Фреймуте.

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