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Популярний ведучий Слава Дьомін насправді багато років працює з псевдонімом. У паспорті шоумена зовсім інше ім'я

Про це ведучий розповів в інтервʼю зі співаком Меловіном, передає RegioNews.

Слава Дьомін зізнався, що йому не подобається його справжнє імʼя. За паспортом він Віктор Дьомін. Проте він не любить, коли його називають саме так. За його словами, у нього погані асоціації з цим іменем через нещасливе дитинство.

"Я по паспорту Віктор Дьомін… Але мені не подобається, коли мене так називають. Тому що в мене погані асоціації з цим іменем з дитинства… Я хотів би змінити його в паспорті, але дуже багато волокіти", - каже ведучий.

Довідка. Слава Дьомін — популярний ведучий та шоумен. Після початку повномасштабного вторгнення він створив YouTube-канал, де розповідає про новини шоубізнесу, а також бере інтерв'ю у відомих людей. Також у 2022 році він став ведучим ранкового шоу на телеканалі "Україна".