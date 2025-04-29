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29 квітня 2025, 23:56

Актор "Квартал 95" Євген Кошовий розповів, чи спілкується ще з Зеленським

29 квітня 2025, 23:56
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Фото з відкритих джерел
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Тривалі роки Євген Кошовий та Володимир Зеленський були близькими друзями та колегами. Зараз Зеленський став президентом і багато чого змінилось

Про це комік розповів в інтерв'ю "Нашому радіо", передає RegioNews.

За словами актора, він продовжує спілкуватися з Володимиром Зеленським. Євген Кошовий розповів, що інколи у них навіть є зустрічі, але вони цього не афішують. Це дуже короткі зустрічі, але душевні, каже артист.

Нагадаємо, що Євген Кошовий та Володимир Зеленський ще з 90-х разом виступали в команді "95 квартал". З 2003 року була заснована "Студія Квартал 95" уже в столиці. Разом вони всі ці роки знімали комедійні фільми, організовували шоу. Після того, як Володимир Зеленський у 2019 році виграв на виборах президента України — він вже більше не вже не займався гумором.

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