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Тривалі роки Євген Кошовий та Володимир Зеленський були близькими друзями та колегами. Зараз Зеленський став президентом і багато чого змінилось

Про це комік розповів в інтерв'ю "Нашому радіо", передає RegioNews.

За словами актора, він продовжує спілкуватися з Володимиром Зеленським. Євген Кошовий розповів, що інколи у них навіть є зустрічі, але вони цього не афішують. Це дуже короткі зустрічі, але душевні, каже артист.

Нагадаємо, що Євген Кошовий та Володимир Зеленський ще з 90-х разом виступали в команді "95 квартал". З 2003 року була заснована "Студія Квартал 95" уже в столиці. Разом вони всі ці роки знімали комедійні фільми, організовували шоу. Після того, як Володимир Зеленський у 2019 році виграв на виборах президента України — він вже більше не вже не займався гумором.