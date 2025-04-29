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29 квітня 2025, 22:55

Співак Меловін розповів, скільки він заробляє і чому цьго не вистачає на комфортне життя

29 квітня 2025, 22:55
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Фото: YouTube
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Відомий співак Меловін відверто розповів про те, який має дохід і скільки з цих грошей у нього залишається на життя. Також він зазначив, що з доходу також платить гроші своїй команді

Про це артист розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає RegioNews.

За словами співака, його проєкт у рік заробляє приблизно більше мільйону гривень. 100 тисяч на місяць виконавець витрачає на його команду. У нього самого на життя лишається 50 тисяч гривень на місяць. З цих коштів він намагається відкладати хоча б 5 тисяч "на подушку".

Співак зазначив, що цих грошей йому не вистачає для комфортного рівня життя. Тому він активно шукає додаткові джерела доходу.

За словами артиста, зараз його дохід формується з концертів, продажу мерчу та реклами. Щоб збільшити прибуток, він почав також продавати щоденники ментального здоров'я, бальзами для губ та парфуми.

Довідка: Меловін — український співак, переможець шостого сезону "X-Фактор". У 2017 році він представляв Україну на Євробаченні з піснею Under The Ladder. Сьогодні активно займається творчістю.

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