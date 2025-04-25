Фото: YouTube

Артистка розповіла, що у неї завжди багато уваги від чоловіків. За її словами, їй це дуже приємно

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами співачки, чоловіки завжди проявляють до неї увагу. Злата Огнєвіч додала, що їй це дуже приємно: вона розквітає від уваги та компліментів. Журналісти також спитали в артистки, чи є зараз в її житті кохана людина. Співачка відповіла трохи з інтригою, але й з натяком.

"Моє серце завжди зайняте і частково вільне, бо я вільна жінка. Навіть якщо я з коханою людиною, я однаково почуваюся вільною, повноцінною і цілісною", - сказала Огнєвіч.

Довідка. У 2021 році артистка стала героїнею шоу "Холостячка" на СТБ. У фіналі її обранцем став підприємець Андрій Задворний. Проте згодом з'ясувалось, що стосунки в них не склались. Після цього співачка відкрито не розповідала про своє особисте життя.