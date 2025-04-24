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Друг співачки Ірини Білик розповів про її самопочуття. За словами продюсера, артистка дуже професійна і навіть з поганим самопочуттям вона виходила на сцену

Про це повідомляє KURAZH, передає RegioNews.

Поет і продюсер Євген Рибчинський розповів про стан здоров'я співачки Ірини Білик. За його словами, артистка стикнулась з серйозними проблемами, які змусили її скасувати кілька концертів у ювілейному турі з нагоди 55-річчя.

За словами поета, артистка не прагне виставляти на загал свої хвороби. При цьому, Рибчинський підкреслив, співачка зробила великий подвиг, коли майже 30% її легень було пошкоджено, а вона все одно вийшла на сцену. На думку продюсера, це свідчить про її професіоналізм.

"Іра дуже хворіла. Вона не з тих, хто виставлятиме на перший план свої хвороби, а розповідатиме лише про досягнення. Вона сильно перехворіла. І взагалі здійснила великий подвиг, коли вийшла на сцену після того, як 30% її легень було пошкоджено", - розповів поет.

Нагадаємо, наприкінці березня артистка повідомила, що вимушена відкласти деякі свої концерти. Вона зізналась, що вона "підхопила" вірус, через який отримала запалення легень і не має можливості співати. Проте артистка пообіцяла прихильникам, що після того, як одужає, приїде до них з концертами й заспіває живим і красивим голосом.