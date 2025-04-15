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Співак Позитив, який не так давно став батьком, розповів, кого він і його дружина обрали в якості хрещеного. Цього чоловіка знає вся країна

Про це артист розповів у програмі "Світано", передає RegioNews.

Не так давно співак Позитив та його дружина, танцівниця Юлія Сахневич, стали батьками. Вони розповідали, що думають над тим, хто стане хрещеним для доньки. Тепер вони розповіли, що хрещеним для Марії став Даніель Салем, відомий ведучий та військовий.

"Це мій партнер по танцях. Мій товариш, мій друг, з яким ми дуже чесно спілкуємося зі своєю сім'єю", - розповіла Юлія.

Довідка. У 2024 році співак Олексій Завгородній (Позитив) повідомив про стосунки з Юлією Сахневич, з якою вони познайомились під час проєкту "Танці з зірками". Згодом вони одружились. 15 січня 2025 року в них народилась донечка, яку назвали Марія.