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24 апреля 2025, 05:55

Совершила большой подвиг: друг певицы Ирины Билык рассказал, в каком состоянии она выходила на сцену

24 апреля 2025, 05:55
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Фото: YouTube
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Друг певицы Ирины Билык рассказал о ее самочувствии. По словам продюсера, артистка очень профессиональная и даже с плохим самочувствием она выходила на сцену

Об этом сообщает KURAZH, передает RegioNews.

Поэт и продюсер Евгений Рыбчинский рассказал о состоянии здоровья певицы Ирины Билык. По его словам, артистка столкнулась с серьезными проблемами, заставившими ее отменить несколько концертов в юбилейном туре по случаю 55-летия.

По словам поэта, артистка не стремится выставлять в общем свои болезни. При этом, Рыбчинский подчеркнул, певица совершила большой подвиг, когда почти 30% ее легких были повреждены, а она все равно вышла на сцену. По мнению продюсера, это свидетельствует о ее профессионализме.

"Ира очень болела. Она не из тех, кто будет выставлять на первый план свои болезни, а будет рассказывать только о достижениях. Она сильно переболела. И вообще совершила большой подвиг, когда вышла на сцену после того, как 30% ее легких было повреждено", - рассказал поэт.

Напомним, в конце марта артистка сообщила, что вынуждена отложить некоторые свои концерты. Она призналась, что "подхватила" вирус, из-за которого получила воспаление легких и не имеет возможности петь. Однако артистка пообещала поклонникам, что после того, как поправится, приедет к ним с концертами и споет живым и красивым голосом.

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