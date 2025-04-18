Фото: YouTube

Відомий шоумен Дмитро Коляденко зізнається, що він зараз хоче мати щирі стосунки. За його словами, в його житті було лише "дві рокові жінки"

Про це шоумен розповів в інтерв'ю Марії Єфросиніній, передає RegioNews.

В "Екзамені" хореограф розповів, що не мав інтиму 19 років. За його словами, після стосунків з Іриною Білик він не мав близьких стосунків з іншими жінками. Дмитро Коляденко зазначив, що в його житті було лише дві "рокові жінки": Олена Коляденко (колишня дружина, матір сина), а також Ірина Білик. Він також зізнався, що колишня дружина та син дуже часто йому сняться.

Про роман з Іриною Білик Коляденко розповів, що це було бурхливо. Після розставання вони п'ять років уникали один одного. Лише з часом вони прийшли до дружніх стосунків.

"Я її любив, люблю і буду любити. Вона ніколи не поставить точку, і я ніколи не поставлю її. Ми поставили точку, що ми не можемо жити разом, я бажаю, щоб в неї був новий чоловік, щоб був багатий. Вона трудяжка, багато працює, їй дуже важко. Ми домовились, що і я хочу почати нове життя", - сказав Коляденко.

Він розповів, що нещодавно "купив любов за гроші". Це було вперше за ті 19 років.

"Тільки місяць тому я купив любов за гроші. Ну секс. Там була такса за годину, у нас це все було 45 хвилин. Вгадай мою реакцію, це ж 19 років пройшло. Ти уявляєш, що там було за ці 45 хвилин. Який я був щасливий", - розповів хореограф.

При цьому він зізнався, що хоче створити близькі стосунки. За словами Коляденка, йому хочеться турбуватися про когось і прокидатися разом.

Довідка. З колишньою дружиною Оленою Дмитро Коляденко був у шлюбі 10 років. У них є син Пилип, який сьогодні є учасником популярного гурту KADNAY. З 2003 по 2006 рік він був у стосунках зі співачкою Іриною Білик. Майже чотири роки вони жили разом, після чого розстались.