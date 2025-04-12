Фото: YouTube

З березня фронтмен гурту "ДК Енергетик" проходить військове навчання. Музиканта мобілізували, і зараз він виглядає трохи інакше, аніж звик

Про це повідомляє "Армія TV", передає RegioNews.

Учасник гурту "ДК Енергетик" вперше показав себе у військовій формі після мобілізації. Слід зазначити, що його мобілізували в березні, а зараз учасник "Нацвідбору на Євробачення 2025" проходить військове навчання.

У новому відео можна побачити, що зовнішність музиканта змінилась. Яків Марний в армії був вимушений зістригти волосся, яке він відрощував вісім років. Також йому довелось попрощатися зі своєю бородою. При цьому сам він зізнався - він ненавидить те, як зараз виглядає.

"Але за рахунок того, що у мене немає дзеркал і я майже не бачу свого відображення тому за це не парюсь. У своїй уяві я такий, який був. Близько восьми років відрощував волосся, але все зістриглося, бо вибору не було", - каже музикант.

Довідка. "ДК Енергетик" - це український постпанк-гурт. У гурту три альбоми - "Юність", "Шлях" та "Завтра". У 2024 році вони стали лауреатом "Muzvar Awards 2024" як "найкращі нові імена рок-музики".