21:28  18 квітня
У Києві підлітки побили військового
15:28  18 квітня
Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Великдень
20:52  18 квітня
На Донеччині капелани освятили 7000 пасок для військових
UA | RU
UA | RU
19 квітня 2025, 19:40

Ведучий Олексій Суханов зізнався, які в нього зараз стосунки з мамою з Росії

19 квітня 2025, 19:40
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Олексій Суханов розповів, що, на його думку, Росію виправити неможливо. Ведучий зазначив, що для нього тієї території не існує

Про це ведучий розповів в інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

Олексій Суханов народився, вчився та деякий час працював в Росії. Проте після початку російської агресії він підтримав Україну, і зараз живе тут, має проукраїнську позицію, розмовляє українською мовою та підтримує захисників.

Що стосується його матері, яка живе в РФ, Суханов зізнався, що в лютому 2022 року вони ще спілкувались. Проте тепер цього спілкування, схоже вже немає. Ведучий думає, що "якби щось сталось" - йому б повідомили.

Олексій Суханов вважає, що РФ жодним чином не можна змінити. Можливо, припустив він, очистивши всю територію від окупантів, можна побудувати "нову" країну. Однак, за його словами, поки в нього "вичерпався кредит довіри".

"Для мене тієї території не існує. В моїй голові всі кредити вона вичерпала та скористалася всім. Щодо Росії, ні, я не вірю: вона ніколи не буде іншою. Я не вірю в опозицію тамтешню, тому що я їх теж бачу в різноманітті ситуацій. Тільки якщо ось закрити, хлоркою залити, накрити плівкою, дати постояти років десять, потім зняти, запросити прибиральниць, щоб це вимили і запустити нову на тому місці країну. Тоді так, а більш ніяк”, - каже Суханов.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов розповідав, що він багато років жив з невиліковною хворою і не здогадувався про це. Виявилось, що у ведучого цукровий діабет, і давно не на початковій стадії. При цьому він зазначив, що не завжди сумлінно виконує рекомендації лікаря: за словами ведучого, він ставиться до ситуації по-філософськи, мовляв, скільки судилось прожити - стільки він проживе.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Актор Тарас Цимбалюк стане новим "Холостяком"
19 квітня 2025, 01:55
Хореограф Дмитро Коляденко зізнався, що роками не мав інтиму після розставання з Іриною Білик
18 квітня 2025, 05:20
Співак Позитив обрав хрещеного для доньки: це виявився відомий військовий
15 квітня 2025, 23:45
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
Українська кукурудза продовжує дорожчати
19 квітня 2025, 21:55
"Великоднє перемир'я": росіяни атакували Херсонщину
19 квітня 2025, 21:35
30 годин замість 30 днів: українське МЗС прокоментувало "перемир'я Путіна"
19 квітня 2025, 20:40
Наші вдома: Україна повернула з полону 277 воїнів
19 квітня 2025, 18:55
Житель Харківщини приєднався до окупантів і залякував місцевих
19 квітня 2025, 18:25
Путін оголосив перемир'я на Великдень: скільки триватиме
19 квітня 2025, 17:35
У Києві на Подолі сталась сутичка між поліцією та противниками ЛГБТ
19 квітня 2025, 16:50
На Київщині через пожежі сухої трави загинули люди
19 квітня 2025, 16:00
Росіяни обстріляли Одещину: в прокуратурі показали наслідки
19 квітня 2025, 15:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »