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Олексій Суханов розповів, що, на його думку, Росію виправити неможливо. Ведучий зазначив, що для нього тієї території не існує

Про це ведучий розповів в інтерв'ю ТСН, передає RegioNews.

Олексій Суханов народився, вчився та деякий час працював в Росії. Проте після початку російської агресії він підтримав Україну, і зараз живе тут, має проукраїнську позицію, розмовляє українською мовою та підтримує захисників.

Що стосується його матері, яка живе в РФ, Суханов зізнався, що в лютому 2022 року вони ще спілкувались. Проте тепер цього спілкування, схоже вже немає. Ведучий думає, що "якби щось сталось" - йому б повідомили.

Олексій Суханов вважає, що РФ жодним чином не можна змінити. Можливо, припустив він, очистивши всю територію від окупантів, можна побудувати "нову" країну. Однак, за його словами, поки в нього "вичерпався кредит довіри".

"Для мене тієї території не існує. В моїй голові всі кредити вона вичерпала та скористалася всім. Щодо Росії, ні, я не вірю: вона ніколи не буде іншою. Я не вірю в опозицію тамтешню, тому що я їх теж бачу в різноманітті ситуацій. Тільки якщо ось закрити, хлоркою залити, накрити плівкою, дати постояти років десять, потім зняти, запросити прибиральниць, щоб це вимили і запустити нову на тому місці країну. Тоді так, а більш ніяк”, - каже Суханов.

Нагадаємо, раніше Олексій Суханов розповідав, що він багато років жив з невиліковною хворою і не здогадувався про це. Виявилось, що у ведучого цукровий діабет, і давно не на початковій стадії. При цьому він зазначив, що не завжди сумлінно виконує рекомендації лікаря: за словами ведучого, він ставиться до ситуації по-філософськи, мовляв, скільки судилось прожити - стільки він проживе.