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Відомий ведучий Олексій Суханов розповів, що має невиліковну хворобу. При цьому він ставиться до цього дуже філософськи

Про це він розповів в інтерв'ю Катерині Трушик, передає RegioNews.

За словами Олексія Суханова, він вже п'ять років живе з діабетом, і навіть не здогадувався про це. Він зазначив, що не любив ходити в лікарню, відкладав до останнього обстеження. Втому та слабкість ведучий списував на напружений графік. Однак згодом виявилось, що в нього цукровий діабет і давно не на початковій стадії.

Ведучий зазначив, що лікарі самі дивувались, як він міг працювати в такому стані. Після діагнозу ведучому призначили лікування. Цукровий діабет не лікується, однак є певні правила щодо харчування та певні препарати, які можуть покращити самопочуття.

Однако ведучий зізнався, що не завжди сумлінно виконує рекомендації. Особливо йому складно дотримуватися суворого режиму харчування. Він зазначив, що ставиться філософськи до цього: мовляв, скільки судилось прожити - стільки він проживе.

Довідка. Олексій Суханов - відомий журналіст та ведучий "Говорить вся країна". Він народився та вчився в РФ, проте в 2014 він виїхав з Росії та пішов з "РЕН ТВ" у зв'язку з власною незгодою з позицією каналу по війні на сході України і інших подій в країні. Після початку повномасштабної війни Олексій Суханов залишився в Києві.