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01 квітня 2025, 04:20

Надто складно, щоб стати хітом: відомий продюсер висловився про пісню Ziferblat для Євробачення

01 квітня 2025, 04:20
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Фото: YouTube
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Відомий продюсер Ігор Кондратюк прокоментував шанси Ziferblat на Євробаченні. На думку експерта, пісня надто складна для глядачів конкурсу

Про це продюсер розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій, передає RegioNews.

За словами Ігоря Кондратюка, структура пісні "Bird of Pray", з якою український гурт Ziferblat представлятиме Україну на "Євробаченні 2025", заскладна, щоб стати хітом. Тому, підкреслив Кондратюк, йому важко оцінити шанс перемоги українського гурту на конкурсі.

"Там кілька разів міняється темп, кілька разів там якісь бриджи. Вона цікава з точки зору музичного, і вони – хлопці непогані. Але я буду здивований, якщо вони піднімуться високо", - зазначив Кондратюк.

При цьому він додав, що сподівається, що глядачі проголосують за Україну, тому що вони просто підтримують нашу країну.

Слід нагадати, що Євробачення відбудеться в Базелі (Швейцарія) з 13 по 17 травня. Україну представить гурт Ziferblat з піснею "Bird of Pray". Букмекери ставлять український гурт в найкращу 10.

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