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28 березня 2025, 03:35

Під яким номером виступить Україна на Євробаченні: результати жеребкування

28 березня 2025, 03:35
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Фото: YouTube
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Стало відомо, під яким номером у першому півфіналі виступить Україна. Слід зазначити, що в лише десять півфіналістів вийде у фінал

Про це повідомляє "Євробачення Україна", передає RegioNews.

Український гурт Ziferblat отримав свій порядковий номер на перший півфінал Євробачення. Наші хлопці виступатимуть під номером п'ять.

"Сьогодні оголосили порядок виступів першого півфіналу Євробачення-2025. Український гурт Ziferblat виступить під номером 5", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що перший півфінал Євробачення відбудеться вже 15 травня. Уже 17 травня очікується фінал конкурсу в Базелі (Швейцарія). Україну представить Ziferblat з піснею "Birds of Pray".

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