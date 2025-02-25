Фото: СБУ

Правоохоронці викрили настоятелів УПЦ МП в різних областях. Відомо, що вони поширювали російську пропаганду серед прихожан

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили антиукраїнську діяльність двох кліриків УПЦ (МП), які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях. Вони публічно вихваляли диктатора Владіміра Путіна, а також закликали до захоплення України.

За даними правоохоронців, обидва кліриків розповсюджували ворожу пропаганду серед прихожан храмів. Те саме вони робили в соцмережах.

Також підозру отримав протоієрей однієї з церков на Житомирщині, який висловлювався на підтримку політики країни-агресора. У своїх дописах він також принижував честь і гідність єврейського народу.

Іншим фігурантом виявився ієромонах одного з храмів на Вінниччині, який агітував до захоплення Києва та інших регіонів України. Він також неодноразово писав про це у своїх коментарях під прокремлівськими дописами в популярних месенджерах.

Правоохоронці продовжують розслідування. Всім фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Харкові двох російських шпигунів. Ними виявилися психотерапевт та диякон УПЦ МП. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники хотіли виявити місця найбільшого зосередження особового складу та техніки Сил оборони України. Крім того, вони збирали персональні дані українських військових.