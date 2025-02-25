16:53  24 лютого
Україна повернула з Росії понад тисячу депортованих дітей
16:45  24 лютого
У записі пресконференції Зеленського на каналі ОП вирізали прізвище Трампа, – ЗМІ
16:58  24 лютого
У Києві та області знайшли уламки російських безпілотників
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2025, 03:26

СБУ викрила фанатів Путіна серед настоятелів УПЦ МП

25 лютого 2025, 03:26
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили настоятелів УПЦ МП в різних областях. Відомо, що вони поширювали російську пропаганду серед прихожан

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили антиукраїнську діяльність двох кліриків УПЦ (МП), які очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях. Вони публічно вихваляли диктатора Владіміра Путіна, а також закликали до захоплення України.

За даними правоохоронців, обидва кліриків розповсюджували ворожу пропаганду серед прихожан храмів. Те саме вони робили в соцмережах.

Також підозру отримав протоієрей однієї з церков на Житомирщині, який висловлювався на підтримку політики країни-агресора. У своїх дописах він також принижував честь і гідність єврейського народу.

Іншим фігурантом виявився ієромонах одного з храмів на Вінниччині, який агітував до захоплення Києва та інших регіонів України. Він також неодноразово писав про це у своїх коментарях під прокремлівськими дописами в популярних месенджерах.

Правоохоронці продовжують розслідування. Всім фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала у Харкові двох російських шпигунів. Ними виявилися психотерапевт та диякон УПЦ МП. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники хотіли виявити місця найбільшого зосередження особового складу та техніки Сил оборони України. Крім того, вони збирали персональні дані українських військових.

УПЦ МП СБУ
СБУ викрила агенток ФСБ, які коригували удари по Силах оборони на Донеччині
24 лютого 2025, 14:45
СБУ викрило 4 схеми переправлення чоловіків за кордон у різних областях
22 лютого 2025, 00:30
СБУ повідомила про підозру російським генералам, які підірвали греблю на Харківщині
21 лютого 2025, 17:23
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
Гуморист Ігор Ласточкін мобілізувався до ЗСУ
25 лютого 2025, 03:40
Голосування в ООН і урок для України: завжди слід казати "ні"
25 лютого 2025, 03:15
Євробачення 2025: Україна піднялась в рейтингу букмекерів
25 лютого 2025, 03:10
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик врізався в дерево у кюветі
25 лютого 2025, 02:52
На Вінниччині депутата міськради затримали на хабарі в 100 тисяч гривень
25 лютого 2025, 02:39
Два дні блукав лісами Полісся: на Рівненщині затримали чоловіка, який намагався потрапити до ЄС
25 лютого 2025, 02:23
"Хай живе король": хакери показали на моніторах міністерства в США "ніжності" Трампа та Маска
25 лютого 2025, 02:05
Мешканка Дніпропетровщини підірвалася на російському снаряді на власному подвірʼї
25 лютого 2025, 01:45
На Волині засудили чоловіка за неодноразове зґвалтування 12-річної племінниці дружини
25 лютого 2025, 01:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »