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25 лютого 2025, 14:44

Підтримує війну проти України та любить Путіна: оголосили про підозру співочому пропагандисту

25 лютого 2025, 14:44
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Фото: YouTube
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Українські правоохоронці повідомили про підозру російському співаку. Відомо, що він їздив на окуповані території, а також підтримує агресію проти України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському співаку Ярославу Дронову (більш відомому за псевдонімом "Shaman"). Артист публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України. Зазначається, що він входить до кола "підконтрольних кремлю естрадних виконавців Росії", які публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють дії людей, які воюють проти України.

Крім того, Дронов регулярно виступає на масових акціях, які спрямовані на підтримку диктатора Путіна та окупаційних угруповань РФ.

"У лютому 2023 році Дронов перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму", - додали правоохоронці.

Як повідомили в СБУ, зараз тривають заходи для притягнення пропагандиста рашизму до відповідальності.

Слід нагадати, що раніше стало відомо про підозру для співачки-зрадниці Таїсії Повалій. Вона виїхала з України до Москви у 2014 році, і продовжує будувати кар'єру там. Публічно артистка підтримала війну РФ проти України, виступає на підтримку диктатора Путіна, а також називає українців "зомбованими нацистами".

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