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СБУ заочно сообщила о подозрении российскому артисту. Известно, что он публично поддерживает войну против Украины

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому певцу-пропагандисту Григорию Лепсверидзе (известному под псевдонимом Лепс). Он публично поддерживает российскую агрессию против Украины. Кроме того, он финансирует войну против украинского народа.

На одном из концертов летом 2023 российский артист пообещал российским оккупантам платить по миллиону российских рублей за каждый уничтоженный украинский танк. Также он неоднократно передавал "гуманитарную помощь" группировкам РФ, воюющим против Украины. В частности, это были бронежилеты.

Правоохранители заочно сообщили артисту о подозрении по следующим статьям:

ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание собирательной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении другому российскому пропагандисту. Речь идет о певце Ярославе Дронове (более известном по псевдониму "Shaman"). Он публично поддерживает диктатора Путина и войну против Украины. В частности, в феврале 2023 он находился на временно захваченной части территории левобережья Херсонщины, где выступал на заказном концерте в поддержку кремлевского режима.