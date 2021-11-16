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16 ноября 2021, 10:14

Ситуация на Донбассе: за сутки оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня

16 ноября 2021, 10:14
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Фото: из открытых источников
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На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за последние сутки зафиксировано шесть обстрелов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на утреннюю сводку штаба ООС.

"Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли наши позиции из станковых противотанковых и подствольных гранатометов. В районе Светлодарска враг открывал огонь из гранатометов различных систем. Возле Новозвановки сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи Талаковки вражеские войска совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Попасной противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

ВСУ открывали ответный огонь. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее мы писали, что Западные спецслужбы предупреждают о высокой вероятности попыток России дестабилизировать Украину этой зимой военными методами.

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