Захід бачить велику загрозу вторгнення РФ в Україну цієї зими – Financial Times

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Про це у редакційній статті пише Financial Times, передає RegioNews.

Видання посилається на заступницю голови Міноборони Ганну Маляр, за словами якої, висновки західних розвідок засновані не лише на відомостях про нарощування військ РФ на кордоні, а також на можливій додатковій інформації про наміри Володимира Путіна.

Маляр вважає, що інтерпретації розвідданих Заходу вимагають подальшого обговорення. При цьому вона звертає увагу, що на Заході "підкреслюють високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими" і що інформація військової розвідки України "збігається" з інформацією країн-партнерів.

Також у Financial Times зазначають, що за оцінками начальника військової розвідки України Кирила Буданова, Росія розгорнула на півночі, сході та півдні поблизу кордону та на захоплених територіях до 114 000 військовослужбовців, зокрема близько 92 000 солдатів сухопутних військ.

За його словами, армія РФ "демонстративно залишила танки, бойові машини та реактивні системи біля нашого кордону" після великомасштабних спільних військових навчань з Білоруссю у вересні. Буданов також каже, що це можна розглядати або як підготовку до масштабного вторгнення, або спробу психологічного тиску.

"Вашингтон ще має сформувати думку про наміри Путіна щодо нарощування військ, засновану на різних оцінках. Але США побоюються, що останні маневри серйозніші, ніж аналогічні навесні, коли Москва зосередила аналогічні сили на кордоні", – посилається видання на поінформовані джерела.

При цьому анонімний європейський чиновник заявив FT, що навіть якщо Росія не здійснить нове вторгнення, "постійний тиск з боку Росії максимально ускладнює розвиток та зміцнення України як країни".

Як повідомлялося, Великобританія готова перекинути до 600 військових в Україну на тлі побоювань через те, що РФ може влаштувати військове вторгнення. Підготовка почалася після того, як глави оборонних відомств Британії повідомили, що президент Росії представляє явну і реальну небезпеку для України і заходу.